Campeonatos Sub-15, 17 e Sénior Feminino já têm data de arranque para a nova época desportiva

22/12/2017 01:44 - Modificado em 22/12/2017 01:44

A época desportiva já iniciou em São Vicente e, neste momento, falta apenas o arranque dos campeonatos de Sub-15, 17 e Femininos que vão ter início em Janeiro do próximo ano.

Este Online referiu há pouco tempo que as equipas de Sub-15, 17 e Sénior Feminino já tinham iniciado as respectivas preparações para a nova época desportiva e, inclusive, com a realização de muitos jogos de preparação entre as equipas e, neste momento, já há confirmação oficial para o início destas provas oficiais. De acordo com o Presidente César Lima, Presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, todas estas competições vão ter início em Janeiro de 2018, primeiramente com o arranque dos Sub-15, com o pontapé de saída agendado para o dia 06, sábado. Já os campeonatos de Sub-17 e Sénior Feminino vão arrancar em simultâneo no dia 13 de Janeiro, ou seja, tudo pronto para o início de muitas emoções nos campos relvados de toda a ilha.

Nos Sub-15 e Sub-17 o Batuque FC é o campeão em título e, por isso, será sem dúvidas o principal candidato a renovar os títulos conquistados nas duas categorias. O Geneva, clube que apareceu na época passada nestas duas provas é também outro candidato a se ter em conta, pois na época de estreia tanto em Sub-15 como em Sub-17 conseguiu alcançar a segunda posição e mostrou ser um osso duro de roer e certamente promete mostrar garras afiadas para a concorrência nesta nova época.

No que toca ao campeonato feminino, o CS Mindelense, actual campeão em título, parte sem sombra de dúvidas como o principal a renovar o título de campeão, pois tem-se reforçado, e bem, para poder atacar esta nova época que se avizinha. As principais concorrentes desta formação de Gusto, são o Benz Táxi e o Madeirense, duas equipas que deram muita luta na época passada mas que não tiveram sucesso nos confrontos directos com as “Leoas da rua de Praia”.

De realçar que na época passada estes três campeonatos arrancaram mais tarde, no mês de Março de 2017, devido à queda da Direcção da Associação Regional dirigida na altura por Júlio do Rosário e que resultou na criação da Comissão de Gestão que esteve à frente da mesma até ao fim da época desportiva na ilha. Neste momento, espera-se confirmar todas as equipas que vão compor estas três provas, pelo que, brevemente, haverá novidades neste capítulo.