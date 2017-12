INMG emite alerta de mau tempo e recomenda : Tomada de medidas face às dificuldades de operações de voo

Cidade dos Espargos, 21 de Dezembro 2017 Boletim Nº 03 / CAPE / 2017 Emitido às 15:00 H (Hora Local) de 21 de Dezembro de 2017 Validade até 24:00 Horas de 22 de Dezembro de 2017 Tipo de Comunicado

ALERTA DE MAU TEMPO Fenómeno Meteorológico Visibilidade reduzida, localmente má, devido a Bruma Seca espessa e poeira em suspensão, vento forte e mar grosso, localmente alteroso.

Área de risco : Todas as ilhas do Arquipélago, com maior incidência nas ilhas da Região Oriental.

Descrição 1 : Condições favoráveis para a redução da visibilidade – Informação baseada na análise dos modelos atmosféricos, imagens de satélite, e cartas meteorológicas disponíveis.

Descrição 2 : Alerta amarelo O INMG prevê redução de visibilidade igual ou inferior a 05 km, em todo o arquipélago, localmente com mínimo de 2000 m e rajada máxima de 25 Nós (47 km/h);

Descrição 3 : Alerta laranja O INMG prevê redução de visibilidade abaixo de 2000 m, localmente com mínimo de 1000 m, nas ilhas da Região Oriental e rajada máxima de 32 Nós (58 km/h)

Recomendações : Tomada de medidas face à forte possibilidade de dificuldades de operações de voo e marítimos, e outras actividades.

Atualização : Este boletim será atualizado às 12 horas do dia 22 de Dezembro de 2017, caso se mostre necessário.

