Fonte Francês: Jovem agredido com catana está fora de perigo e agressores á solta

22/12/2017 01:35 - Modificado em 22/12/2017 01:35

Desde a passada terça-feira, altura em que ocorreu o ataque ao jovem na zona de Fonte Francês por três elementos de um “gang” da zona de Ribeira Bote, que este se encontra hospitalizado e não foi possível conhecer qual o seu estado de saúde actual. Sabe-se apenas que se encontra fora de perigo e que, segundo fonte policial, ainda não foi detido nenhum suspeito do crime.

Segundo esta mesma fonte, foi feita uma participação do ocorrido na altura do ataque, mas ainda não foi feita uma queixa formal, uma vez que tudo aconteceu fora de flagrante delito e é preciso o relatório médico do paciente para saber qual a gravidade da situação e registo da queixa para começar as diligências e apurar as responsabilidades, no entanto, garante que a PN está alerta, para eventuais situações do tipo.