Rivalidade entre “gangs” em São Vicente está a renascer?

22/12/2017 01:34 - Modificado em 22/12/2017 01:34

Há uns tempos para cá que se estão a registar alguns burburinhos sobre a rivalidade entre “grupos de zonas diferentes” em que estes, por diversos motivos, entram em confrontos.

E o caso recente e que veio parar nos meios de comunicação é a agressão de um jovem na zona de Fonte Francês por elementos rivais da zona de Ribeira Bote. Sabe-se que no passado foi feita uma campanha nas diferentes zonas com o intuito de “estabelecer a paz” entre eles, já que o fenómeno caminhava a passos largos, adquirindo grandes proporções e estava a preocupar os moradores.

Não é necessariamente o renascer das disputas entre membros de grupos de zonas, mas este caso recente de agressão pode despoletar uma “desforra” por parte dos elementos da zona de Fonte Francês contra o chamado “gang” de Ribeira Bote, e sabe-se que quando começa, não termina facilmente. Foi assim no passado .

Trata-se, normalmente, de ajustes de contas por motivos de ataques entre alguns elementos dos grupos rivais, como é este caso, que mostra que os conflitos continuam, embora com menos intensidade e quase que não se houve falar muito, apenas quando chegam a estes extremos de mandar alguém para o hospital em estado grave.

Este online sabe que a PN está atenta e que, nos últimos tempos, tem intensificado a sua actuação pela ilha, com enfoque nas zonas periféricas consideradas mais perigosas, de forma a deter os intervenientes e levar os casos às instâncias judiciais para que possam tomar medidas de prevenção.

Foi uma situação que durante algum tempo deixou apreensivos os moradores que viam as ruas transformadas em campos de batalha entre grupos que “invadiam” as zonas rivais com o intuito de provocarem e, se possível, agredirem elementos contrários. Uma situação que há muito se foi, mas algumas rivalidades permanecem, como é o caso dos “gangs” de Ribeira Bote e Fonte Francês.

Os moradores, estes, quase nunca sabem as motivações dos confrontos, mas quando aconteciam, geravam muito pânico aos transeuntes e isso é algo de que estão bem cientes.