Sal: Tribunal decreta TIR a mulher suspeita de agredir outra mulher à catanada

22/12/2017 01:25 - Modificado em 22/12/2017 01:25

A detida foi apresentada às autoridades judiciárias na terça-feira, 19, tendo-lhe sido aplicado as medidas de coacção, TIR, apresentação periódica e proibição de contacto com a vítima.

A mulher foi detida na passada segunda-feira, 18, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, por suspeita de ter agredido outra à catanada, na sequência de um desentendimento antigo segundo a PJ.

A agressão terá ocorrido em Abril deste ano, tendo a vítima ficado com um braço praticamente inutilizado.

Tanto a vítima como a agressora são residentes da zona África 70, em Espargos.

Num outro caso, ainda no Sal, a PJ sempre através do mesmo departamento, deteve na semana passada um indivíduo do sexo masculino de 26 anos, por estar indiciado da prática de um crime de homicídio na sua forma tentada, ocorrido a 19 de Maio, na localidade de Preguiça, Espargos.

A detenção ocorreu na localidade de Achada Fátima, no interior de Santiago, onde o suspeito se refugiou, após ter cometido o crime.

Presente às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coacção pessoal mais gravosa, a prisão preventiva.