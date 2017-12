Boneco sexual de Justin Bieber à venda na Net : Compradores podem escolher o tamanho do pénis

18/12/2017 07:43 - Modificado em 18/12/2017 07:43

Justin Bieber é um dos mais famosos cantores da atualidade. Por isso mesmo, não é surpresa que o jovem canadiano tenha sido transformado num boneco sexual que está a causar furor online. A semelhança entre os dois é visível mas, mesmo assim, não é oficial. Tal facto não está, no entanto, a impedir inúmeros fãs de Bieber de adquirirem o boneco sexual. O sósia sexual de Justin Bieber tem cerca de 1,60 metros e está disponível para venda no site AliExpress, garante o jornal Daily Mail. Quem o quiser comprar terá de desembolsar cerca de mil libras (cerca de 1133 euros). Em contrapartida, quem o fizer leva para casa, segundo quem o vende, “um boneco sexual feito com o termoplástico médico mais avançado do mercado”, com “um esqueleto de metal completo”. “Tem flexibilidade suficiente para fazer todo o tipo de poses sexy”, é dito. Se isso não bastar, um detalhe tem feito as delícias da Internet: é possível escolher o tamanho do pénis atribuído a este boneco.

cmjornal.