Mulher morta pelos próprios cães durante passeio

18/12/2017 07:33 - Modificado em 18/12/2017 07:33

Um norte-americana do estado da Virgínia, nos EUA, terá sido morta pelo próprios cães, da raça Pitbull, quando os passeava perto de casa.

Como seria habitual, Bethany Lynn Stephens saiu de casa com os dois cães para passear, mas desta vez a jovem de 22 anos não regressou. O pai foi procurá-la e encontrou os dois cães a guardar aquilo que lhe parecia a carcaça de um animal, mas quando se aproximou percebeu que era o cadáver da filha.

Segundo as autoridades, tudo indica que a mulher, que pesava cerca de 45 quilogramas e media 1,55 metros, foi brutalmente atacada pelos próprios cães, que só se afastaram do corpo com a intervenção dos serviços de controlo animal de Goochland.

“No meus 40 anos ao serviço das forças da lei nunca encontrei nada como isto. Espero nunca ver nada como isto outra vez”, disse aos jornalistas Jim Agnew, o xerife local. A autópsia revelou que a mulher tinha feridas defensivas e que o ataque começou pela garganta e cara.

jn.pt