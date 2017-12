Noiva adoeceu no casamento e morreu no dia seguinte

18/12/2017 07:38 - Modificado em 18/12/2017 07:38

Uma mulher neozelandesa com 26 anos começou a sentir-se doente durante a cerimónia de casamento, no dia 9 de dezembro, e poucas horas depois, já no dia seguinte, acabou por morrer vítima de uma infeção bacteriana.

O caso abalou a família de Jamieka Ngapera-McCarthy-Harford. O casamento de sonho com o homem da sua vida começou a descarrilar, depois de ter lido os votos matrimoniais e começado a sentir-se mal. Vítima de uma infeção bacteriana ligada a meningite e septicemia, a mulher acabou por morrer no dia seguinte, já no hospital.

No Facebook, a mãe, Linda, deixou um pequeno tributo com a imagem daquele que terá sido o último momento feliz da filha: o casamento. “Princesa em vestido de noiva”, afirmou, revelando que todos estão devastados com a perda da “pessoa com o coração mais terno no mundo”.

Os serviços de saúde de Auckland estão a investigar o caso para impedir a transmissão da doença, que é mortal caso não seja detetada precocemente.

jn.pt