Porto Novo: Dominguinhas e Manuel Lopes com luz 24 horas por dia

18/12/2017 02:04 - Modificado em 18/12/2017 02:04

A interligação energética das localidades de Dominguinhas e Manuel Lopes, no interior do Porto Novo, em Santo Antão, já estão concluídos, estando a inauguração dessa obras marcada para os dias 19 e 20 de Dezembro, respectivamente.

Com a interligação energética, as duas comunidades passam a dispor de luz eléctrica 24 horas por dia, com o concelho do Porto Novo a dispor de uma cobertura de quase 100% em termos de cobertura de energia eléctrica de forma continuada.

A interligação dos dois povoados insere-se no quadro da segunda fase do projecto de unificação, extensão e modernização da rede eléctrica de Santo Antão, a cargo da Empresa de Electricidade e Água (Electra).

No caso do Porto Novo, o projecto já contemplou, além de Dominguinhas e Manuel Lopes, ainda as localidades de Ponte Sul/Chã de Mato, Ribeira Fria, Ribeira dos Bodes, Tarrafal, Chã de Norte, Aldeia do Norte e de Chã de Branquinho.

O Planalto Norte é, nesta altura, a única localidade do município do Porto Novo, cuja população não dispõe ainda de energia eléctrica durante 24 horas/dia.

Para essa parcela do território municipal, a edilidade porto-novense, graças à cooperação portuguesa e ao Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, tem já na fase de implementação o projecto de electrificação do Planalto Norte, com recurso a energias renováveis.

O projecto, estimado em 25 mil contos, deve ficar concluído nos primeiros meses de 2018.

A inauguração dos projectos de interligação energética de Dominguinhas e Manuel Lopes faz parte de um programa de inaugurações que decorre a partir deste domingo no concelho do Porto Novo, prologando-se até sábado.

O mercado de verduras e da peixaria do centro comercial, a primeira fase das obras de requalificação urbana de Alto São Tomé, o jardim infantil de Alto Mira e duas pracetas na cidade do Porto Novo são algumas das obras que vão ser inauguraras nesta quadra natalícia.

Está ainda prevista, nesta quadra, a entrega de 33 habitações recuperadas no quadro do programa de reabilitação, requalificação e acessibilidades, financiado pelo Governo, em nove mil contos.