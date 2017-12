César Lima: “acordo com a Green Sports vai projectar os clubes e os jogadores”

18/12/2017 02:01 - Modificado em 18/12/2017 02:01

A Green Sports e a Associação Regional de Futebol de São Vicente firmaram na sexta-feira, 15, um contrato válido por três anos sobre os direitos de transmissão do Regional de São Vicente da primeira divisão.

César Lima, Presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente, no acto da assinatura do protocolo e apresentação do projecto que aconteceu no Centro de Estágio da FCF do Mindelo, assegurou tratar-se de uma data extremamente importante para São Vicente e para o Campeonato Regional. O Presidente que na altura da tomada de posse à frente da Associação referiu que, juntamente com o seu grupo, pretendia que o futebol de São Vicente continuasse num patamar mais alto, acredita agora que este novo passo vem trazer uma dinâmica diferente ao principal campeonato de futebol da ilha.

Lima diz acreditar que este acordo com a Green Sports vai projectar os clubes e os jogadores em si, porque em todo o mundo já podem pesquisar um determinado jogador e saber o que realmente vale. O Presidente da Associação eleito em Setembro deste ano assegura que esta é uma luta ganha e que este acordo é benéfico para todos os intervenientes envolvidos neste processo.