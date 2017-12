CMSV inicia obras de requalificação da cidade

18/12/2017 01:36 - Modificado em 18/12/2017 08:22

Em Setembro último, o edil de São Vicente, Augusto Neves, tinha anunciado obras para a ilha, onde destacou a requalificação, num balanço do primeiro ano de mandato. Nos últimos tempos, o centro da cidade do Mindelo tem sido caracterizado por obras nas estradas que trouxeram uma confusão no trânsito, mas as obras já começaram a entrar na sua fase de conclusão.

As obras, como sublinhado por Augusto Neves, são feitas com recurso a um empréstimo de duzentos mil contos que foi conseguido com a aprovação da maioria, sendo o partido que suporta a CMSV detentor da maioria.

As obras que se têm visto pela cidade concentram-se principalmente na Avenida Marginal e estendem-se até à área da Laginha. As obras centram-se na requalificação do asfalto da Avenida Marginal e da área pedonal que vai desde a Laginha até à Enacol. Ainda dentro dos pacotes de obras, estão incluídas a melhoria do asfalto da Rua da Praia, Rua de Morguinho, “para trazer mais conforto às pessoas e aos turistas que visitam a ilha”.

Sublinha que as áreas citadas pelo edil têm sido casos mais graves no que diz respeito ao asfalto. A Avenida Marginal tem sido uma questão recorrente de buracos na estrada, pois após sucessivos processos de requalificação do asfalto, o problema tem-se mantido com o passar dos tempos.