Campeonato Regional / SV: Mindelense vence Académica e isola-se na liderança

18/12/2017 01:36 - Modificado em 18/12/2017 01:52

O Mindelense venceu este domingo, em jogo a contar para a segunda jornada da prova, a Académica do Mindelo por 1-0 e assim aproveitou da melhor forma possível o empate a duas bolas entre o Derby e o Batuque para se isolar na liderança da prova.

O jogo entre o Mindelense e a Académica foi o prato forte desta segunda jornada do Campeonato Regional de São Vicente disputado este domingo no Adérito Sena com os “Leões da Rua da Praia” a sobreporem-se aos comandados agora por Micau e a vencerem por uma bola sem resposta, com o único golo do encontro a ter a assinatura do médio maliano do Mindelense, Abou, golo este apontado aos 13 minutos da primeira parte.

Com esta vitória, o Mindelense isola-se na liderança do Campeonato Regional, deixando para trás a “Micá”, num jogo em que os comandados de Rui Alberto Leite superiorizaram-se ao adversário desde o primeiro minuto e controlaram todos os acontecimentos e o resultado até ao final da partida. A “Micá” cai pela primeira vez neste regional, uma equipa que sofreu uma autêntica revolução no plantel da época passada e o jogo frente ao Mindelense espelhou bem as dificuldades num plantel curto e com poucas opções para fazer face à concorrência directa.

Resultados e classificação da segunda jornada:

Farense 0-0 Salamansa

Batuque 2-2 Derby

Mindelense 1-0 Académica

Ribeira Bote 2-3 Castilho

Classificação:

1- Mindelense 6 pontos; 2- Derby 4 pontos; 3- Batuque 4 pontos; 4- Académica 3 pontos; 5- Castilho 3 pontos; 6- Farense 1 ponto; 7- Salamansa 1 ponto; 8- Ribeira Bote 0.