Espanha : Dois polícias mortos num tiroteio

15/12/2017 01:07 - Modificado em 15/12/2017 01:07

Um civil, que acompanhava os agentes, também morreu.

Três pessoas morreram num tiroteio em Teruel, Espanha, esta quinta-feira. Duas das vítimas pertencem à Guarda Civil espanhola. Fonte policial confirmou ao El Pais que os dois agentes mortos estavam à procura de um homem suspeito de ter cometido um assalto. Alegadamente, o atirador assaltou uma propriedade rural no passado dia 5 de dezembro e deixou duas pessoas feridas. Os agentes faziam-se acompanhar por outra pessoa que também foi atingida mortalmente. A Guardia Civil está no terreno à procura do suspeito em fuga. Não se sabe se o homem está armado.

cmjornal.pt