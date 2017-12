Maio: Ministro da Administração Interna faz entrega de meios de mobilidade à Polícia Nacional na ilha

15/12/2017 01:07 - Modificado em 15/12/2017 01:07

O ministro da Administração Interna fez hoje a entrega de uma lancha rápida e uma viatura à Polícia Nacional na ilha, no âmbito da política governamental de reforço da mobilidade e melhoria de condições de fiscalização à Polícia local.

Conforme indicou o ministro Paulo Rocha, na ocasião, a segurança é um factor de desenvolvimento, e com a entrega destes meios a Polícia Nacional estará melhor apetrechada para dar resposta às necessidades locais, garantindo a segurança tanto a nível marítimo como terrestre.

Paulo Rocha sublinhou, na sua intervenção, que a ilha do Maio continua a ser “pacata” e o Governo quer que continue sendo, contribuindo deste modo para reduzir o índice de criminalidade local e nacional.

Com efeito, o ministro entende que para se alcançar esse desiderato o patrulhamento torna-se fundamental, razão por que o Governo acaba de apetrechar as autoridades marítimas com uma lancha rápida para garantir a vigilância de toda a costa da ilha.

“Esta embarcação destina-se ao patrulhamento e fiscalização costeira, tanto no que se refere à pesca ilegal como toda a criminalidade que possa ser cometida na zona costeira, sem se esquecer aos apoios que poderão ser concedidos aos pescadores em tudo o que for possível, dentro dos limites da sua autonomia”, frisou.

Para o comandante da Esquadra Policial na ilha, Domingos Rodrigues, a entrega desta embarcação significa uma “mais valia” para a ilha, tendo em vista que com este equipamento vai ser possível fazer toda a fiscalização da zona costeira da ilha, bem como servir para o pronto socorro em caso de emergência.

Conforme frisou, a Polícia Nacional vai trabalhar em parceria com todos os parceiros, principalmente no sector da pesca que constitui uma das reivindicações antigas dos pescadores da ilha, mormente no que tange à fiscalização da apanha de isso dentro da baía na cidade do Porto Inglês.

Ao usar também da palavra na cerimónia de entrega dos referidos meios, o director nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno realçou que os mesmos vão colmatar as necessidades que se faziam sentir particularmente a nível do parque de viatura da Esquadra local que já se encontrava “velho”, admitindo por isso uma melhoria, doravante, na prestação de serviços e das demandas na ilha.

O director nacional sublinhou ainda o reforço que isso representa na questão da operacionalização em termos da fiscalização tanto na área da pesca ilegal como no controlo e prevenção à poluição marítima ao longo da zona costeira da ilha.

Contudo, avançou que é preciso reforçar a PN com mais efectivos razão por que está sendo formado mais efectivos para que no próximo ano esta necessidade seja colmatada em todo o país.