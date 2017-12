FCBB organiza torneio relâmpago com equipas de Sub-16 e Sub-18 sob orientação do seleccionador nacional Manuel Trovoada

15/12/2017 00:59 - Modificado em 15/12/2017 00:59

A Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol presidida por Mário Correia, promove desde quarta-feira, 13, até esta sexta-feira, 15, um torneio relâmpago que tem como anfitrião a Escola Técnica situada em Achada de Santo António, enquadrada no projecto de relançamento e dinamização dos escalões de formação no país, conduzidos pelo seleccionador e coordenador nacional.

O evento, segundo nota enviada a este Online, designado de “Love Basket” conta com a participação de centenas de crianças e adolescentes provenientes de várias escolas de iniciação e equipas da capital. Neste evento, participam as equipas do Prédio, ABC, Amibasket, Escola de Basket de Ponta d´Água, Escola Técnica ASA e do Bairro, que estão a ter o supervisionamento do seleccionador nacional e coordenador nacional Manuel Trovoada.

Enquadrada neste âmbito, o seleccionador nacional inclusive esteve recentemente na ilha da Boavista e do Sal, onde esteve reunido e trabalhou com as escolas de iniciação e equipas dos escalões de formação local, onde assistiu ainda a um jogo do Torneio de Abertura dos seniores. Ainda de acordo com a nota, o Presidente da FCBB quer levar estas formações a todas as ilhas de Cabo Verde, inclusive o seleccionador nacional já tem viajem marcada em Janeiro próximo para a ilha do Fogo e entre os dias 20 a 24 onde vai ministrar as referidas formações. Para as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Maio e São Nicolau falta ainda confirmar as datas para levar a cabo a realização deste projecto.