Djodje vai tentar levar Cabo Verde pela primeira vez na sua história ao CAN de Sub-17

15/12/2017 00:58 - Modificado em 15/12/2017 00:58

O treinador Djodje dos Sub-17 do Batuque FC e agora seleccionador nacional da categoria, viu confirmada a presença na qualificação para o CAN deste escalão de formação, e tem missão agora de preparar e tentar conduzir os pequenos tubarões para esta importante prova de selecções africanas.

Conforme noticiado pelo SportsMídia, a União das Federações Oeste Africanas (UFOA) confirmou a inscrição de Cabo Verde na fase de apuramento para a Copa de África das Nações no escalão de Sub-17, para jovens nascidos a partir de 2002, e que irá decorrer em Dakar no Senegal. Esta vai ser a primeira participação de Cabo Verde numa prova da CAF que é orientada pelo treinador do Batuque FC.

Segundo a mesma fonte, a Selecção Nacional de Sub-17 competia nessa faixa etária somente nos jogos da CPLP, uma prova que não é reconhecida pela FIFA, excepção feita para os Sub-15 que disputaram os jogos Olímpicos da Juventude em Nanjin na China.