Laginha recebe 4ª edição do SUN7Beats

15/12/2017 00:56 - Modificado em 15/12/2017 00:56

São Vicente recebe o evento Sun7BEATS, um evento que surgiu na Cidade da Praia. Como explica Luís Figueiredo, da organização, o evento surgiu “com o objectivo de oferecer a todos os cabo-verdianos em geral um projecto diferente do habitual, em espaços totalmente abertos em permanente contacto com a natureza ao ritmo dos melhores DJ nacionais & internacionais”.

E, com este objectivo em mente, o evento passa também pela promoção da música, do turismo e da cultura, “baseada na transmissão de novas experiências”. Para manter o espectáculo para as pessoas, a organização avança que aposta em grandes DJ, na inovação, segurança e “muito entretenimento”.

Esta actividade já não é novidade por estas bandas, já que vai na sua quarta edição. Mas, como afirma Luís, o “sun7beats não se descreve, vive-se”. E o convite é que todos possam estar e aproveitar todas as vertentes que o evento tem a oferecer.

Como atracção, apresentam o DJ Hebraico, Sigui sabura, que considera “na actualidade, o melhor DJ de Cabo Verde” e que “vem preparado com um set de fazer vibrar qualquer pessoa. Ainda temos 2 dos melhores DJ da cidade do Mindelo: KEVY DELGADO & VAVA”.

Como atractivo, apresenta “o clima habitual, boa música, gente bonita & civilizada numa das mais belas praias de Cabo Verde (Laginha)”. Evento para o próximo dia 17 de Dezembro.