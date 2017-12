Campeonato Regional / SV: Segunda jornada é a doer

15/12/2017 00:29 - Modificado em 15/12/2017 00:29

Na primeira jornada da prova, todos os potenciais candidatos ao título cumpriram e venceram os respectivos jogos, mas nesta segunda jornada começam os grandes clássicos deste campeonato, onde o Mindelense defronta a “Micá” e o Derby tem encontro marcado com o Batuque FC.

A jornada inaugural do Campeonato Regional sorriu às quatro equipas que certamente vão lutar pelo título de campeão regional. São elas o Mindelense, o Derby, o Batuque FC e a Académica, enquanto que o Castilho, o Salamansa, o Ribeira Bote e o Farense irão certamente lutar pela permanência, pois não tiveram sucesso. Nesta segunda jornada, a luta vai estar nas duas frentes, ou seja, na parte cimeira da tabela e na parte baixa, com muitos motivos de interesse devido aos confrontos directos entre os favoritos ao título de campeão e entre as equipas que lutam pela permanência.

No que toca às equipas que vão lutar pelo título, os primeiros a entrarem em confronto serão o Batuque FC e o Derby no primeiro jogo de sábado, 16, agendado para as 14 horas. O Derby, seguramente, é o favorito para este jogo pois nesta época desportiva em São Vicente ainda não perdeu um único jogo, vencendo a Supertaça frente ao Mindelense e no Torneio de Abertura ficou na segunda posição em igualdade pontual com o vencedor, o Mindelense. Por sua vez, o Batuque FC ficou pelo terceiro posto no Torneio de Abertura e na primeira jornada deste regional teve vida difícil na vitória sobre o Salamansa por 0-1.

A abrir os jogos da segunda jornada de domingo, o Mindelense e a Académica vão entrar em choque num jogo que promete ser renhido como é habitual quando se defrontam. Duas equipas bem orientadas e que certamente vão dar tudo em campo pela vitória. O Mindelense parte como favorito, mas a “Micá” que perdeu alguns nomes importantes da época passada, após a fraca actuação na Abertura vem certamente motivada, isto após a vitória na primeira jornada frente ao Ribeira Bote por 2-0.

No que diz respeito aos jogos entre as equipas da parte baixa da tabela classificativa, no primeiro jogo de sábado, Farense e Salamansa vão medir forças, num jogo onde a perda de pontos pode significar muita coisa, principalmente para o confronto directo, pois num campeonato pequeno, estes jogos podem decidir as contas finais. A fechar a jornada, Ribeira Bote e Castilho também têm encontro marcado no Adérito Sena, duas equipas certamente com as mesmas aspirações, ou seja, a luta pela permanência. O Castilho surge esta época na primeira divisão e deu bem conta de si no Torneio de Abertura e na jornada inaugural do regional, criando muitas dificuldades ao Mindelense na derrota por 1-2, enquanto que o Ribeira Bote não teve muitas hipóteses na derrota frente à Académica por 2-0.

Uma jornada que promete ser de grandes espectáculos no Adérito Sena e jogos que prometem levar muito público afecto às equipas do G8 em São Vicente.