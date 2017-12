Brasil : Seis jogadores mortos a tiro em jogo de futebol

Atiradores feriram ainda nove pessoas no Amazonas.

Atiradores usando armas de longo alcance mataram seis jogadores e feriram outros nove durante uma partida de futebol amador realizada na zona oeste da cidade de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. Todas as vítimas estavam dentro do campo a disputar a partida, não tendo tido qualquer possibilidade de se defender. Os homens chegaram de repente ao Centro de Socialização Urbano do bairro Compensa II, foram até à área onde fica o pequeno campo de futebol e começaram a disparar as suas potentes armas. Antes de alguém ter tido tempo de fazer alguma coisa, 15 jogadores das duas equipas, a Compensão e a T5 Jamaica, já tinham sido atingidos por projécteis. Dois dos atletas amadores morreram ali mesmo, dentro do campo, e outros quatro a caminho do hospital. Os outros nove jogadores foram levados para hospitais da região com vários ferimentos à bala. Apavorados com a enorme quantidade de tiros disparados pelos atiradores, moradores das casas vizinhas ao centro social trancaram-se em casa, enquanto os jogadores e espectadores que não foram atingidos se esconderam como puderam.

Os assassinos fugiram em três carros, dois deles localizados horas depois em bairros distantes um do outro pela polícia, segundo a qual o ataque pode ter sido parte de uma guerra entre facções criminosas rivais.

