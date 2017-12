Suspeitos de assalto ao casal de turistas apresentados ao Tribunal

Os três detidos nesta terça-feira, após o assalto a um casal de turistas no Miradouro Monte Gute, serão apresentados, esta quinta-feira, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para serem ouvidos. Os meliantes deveriam ter sido apresentados ontem, quarta-feira, mas por motivos técnicos isso não possível.

De acordo com a polícia, são três suspeitos e não quatro como anteriormente noticiado. Durante o assalto, conforme avançou este online, um dos turistas, por ter resistido ao assalto foi ferido de forma leve, tendo sofrido alguns esfoladuras.

Segundo a Polícia Nacional, na sequência do assalto, os bandidos levaram dois telemóveis do casal, trezentos euros em valor monetário e passaportes, entre outros objectos. No entanto, a polícia recuperou no mesmo dia os bens roubados e as vítimas já não se encontram na ilha. De acordo com a PN, os mesmos seguiram viagem esta quarta-feira.

Accionada através do serviço de emergência, a PN actuou de forma imediata e devolveu os pertences aos turistas que puderam seguir viagem, o que não seria possível, caso não conseguissem recuperar os passaportes.

Os meliantes serão ouvidos esta quinta-feira no Segundo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente, disse ao NN fonte judicial. Já se encontram identificados e as medidas de coacção serão conhecidas à tarde.