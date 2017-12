Porto Novo: Homem encontrado morto num despenhadeiro

14/12/2017 02:00 - Modificado em 14/12/2017 02:00

Um homem de 39 anos, que se encontrava desaparecido há três dias, foi encontrado morto, nesta quarta-feira, 13, caído num despenhadeiro, na localidade de Manuel Lopes, interior do Porto Novo, Santo Antão.

O homem que residia em Manuel Lopes, respondia por Osvaldino Delgado e estava desaparecido desde domingo, segundo confirmou à Inforpress, uma fonte policial, no Porto Novo.

Aparentemente teria caído já há algum tempo nesse mesmo local, morreu na sequência da queda nesse precipício.

Contudo, as autoridades policiais e judiciais vão prosseguir com as investigações para apurar as verdadeiras circunstâncias da morte desse indivíduo.

Inforpress