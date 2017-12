Presidente da Associação de Ténis de Santo Antão aposta forte na Escola de formação da ilha

Fundada em 2004 por António Miranda, actualmente Presidente da Associação de Ténis de Santo Antão, a escola de Ténis de Afonso Martinho, cedo teve de suspender as actividades, isto porque o Court de ténis não apresentava as mínimas condições para continuar com os trabalhos mas, neste momento, com a remodelação do mesmo, a escola voltou ao activo com aulas para crianças dos 5 aos 10 anos de idade.

Criadas melhores condições nos Court de Ténis de Afonso Martinho onde foram construídos dois campos e, com a formação de mais treinadores, este projecto foi reactivado de novo segundo António Miranda que também é formador e, neste momento, com três formadores, abarca cerca de 30 crianças. O formador conta que até ao final do corrente ano a escola vai funcionar somente aos sábados mas, a partir do próximo ano, pretendem funcionar aos sábados de manhã e domingos à tarde.

Para António Miranda, que também é o treinador do ex-campeão de Cabo Verde, Samuel Lopes, o projecto é de longo prazo, isto porque em termos de resultados palpáveis leva um tempo considerável. Estando na fase inicial ainda das aulas, Miranda afirma que as crianças ainda estão na fase de manuseamento com bolas e raquetes. “É uma fase onde o mais importante é fazer a criança sentir o gosto pela modalidade”, sustenta.

Como diz Miranda, a escola enfrenta algumas dificuldades como, por exemplo, a falta de bolas e raquetes, isto na medida em que vão entrando mais crianças. Como diz António Miranda que é professor, a vida profissional também limita um pouco o tempo, ou seja, sai das aulas de ténis directamente para os compromissos profissionais e, principalmente, aos sábados em que tem trabalho também, uma situação que afecta os outros formadores, e que segundo o mesmo condiciona este projecto, que quer ver singrar.

Sendo um projecto de longo prazo, como referiu Miranda, o principal objectivo da escola passa pelo surgimento de novos atletas na ilha com melhor aperfeiçoamento e massificação dessa modalidade. “O sonho da Turminha também é levar o Ténis às escolas do Ensino Básico mas, para isso, teríamos que ter outros parceiros como o Ministério da Educação, o Ministério do Desporto e da Câmara Municipal”, conclui Miranda.