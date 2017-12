Torneio de Uril CESÁRIA ÉVORA

14/12/2017 01:57 - Modificado em 14/12/2017 01:57

Está a decorrer em São Vicente, desde o dia 08 de Dezembro, sob a organização da Associação de Uril de São Vicente, o TORNEI0 CESÁRIA ÉVORA, que iniciou com trinta e dois participantes e cuja final está agendada para o dia 17 de Dezembro, na Praça “Toi Barber”.

De acordo com a organização, o torneio é dividido em duas fases, sendo a primeira fase a eliminatória e a segunda fase, a partir das meias-finais que irão iniciar hoje, 14 Dezembro, no sistema de todos contra todos.

A primeira e a segunda jornada da competição foram disputadas no fim-de-semana passado, 08, 09 e 10 de Dezembro.

O torneio de Uril está enquadrado na 3ª edição do “Projecto Sodad”, que assinala o sexto aniversário da morte da cantora. O evento é organizado pelo Núcleo Musicologia Cesária Évora (NMCE).

As actividades desta 3ª edição iniciaram desde a semana passada com este torneio e terminam no dia 19, com um concerto intitulado “6 One de Sodad” encabeçada pela cantora Lura que se disponibilizou voluntariamente para participar no evento. Participam também a orquestra Sab Sabim, o coro da Escola Secundária Jorge Barbosa, Raissa Fortes, o Coro Voz de Alma, Mayra Vezo e Eliana Rosa, vencedora do concurso nacional Todo Mundo Canta

O NMCE funciona desde Maio de 2015 sob a tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e organiza este evento como forma de tributo à cantora Cesária Évora pelo papel que desempenhou na internacionalização de Cabo Verde através da sua música e a pretensão, segundo Janete Évora, é institucionalizar o evento de modo a torná-lo fixo na agenda cultural do mês de Dezembro em São Vicente.

Cesária Évora, conhecida por “Diva dos pés descalço” faleceu no dia 17 de Dezembro de 2011, aos 70 anos, no hospital Baptista de Sousa na ilha de São Vicente.

A FINAL do torneiro acontece no dia 17 de Dezembro (domingo) às 17:00 h, entre o primeiro e segundo lugares das meias-finais.