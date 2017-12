São Vicente vai acolhe Miss São Vicente 2017

O concurso Miss São Vicente 2017, tal como aconteceu em 2015, será organizado pela Liga das Associações Juvenis de São Vicente (LAJUV-SV).

Já estão abertos os castings para a escolha das finalistas que na final irão disputar o título de mais bela da Ilha do Monte de Cara. É a oportunidade de representar a ilha no concurso Miss Cabo Verde 2018.

Em 2015, Cristilene Pimenta foi a coroada Miss São Vicente; em 2016 sob a organização da Capital Model conquistou a coroa de Cabo Verde e ainda levou a melhor na 4ª Gala MISS CPLP que teve lugar em Lisboa, Portugal.

Representou o país no Miss Mundo 2017, naquele que foi a 67ª edição do tradicional concurso de beleza feminino internacional de Miss Mundo, este ano com realização em Sanya, na China

