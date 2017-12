Green Sports arranca com transmissão do Regional São Vicente para os próximos três anos

14/12/2017 01:52 - Modificado em 14/12/2017 01:53

Green Sports começa a transmitir os jogos do Campeonato Regional de São Vicente para esta temporada.

De acordo com nota de imprensa da Associação Regional de Futebol de São Vicente, a associação e o canal de desporto chegaram a acordo em relação aos direitos de transmissão do Regional São Vicente da I Divisão para as próximas três épocas.

Segundo informações recolhidas, o greensports.tv está autorizado a transmitir os jogos que se realizam no estádio Municipal Adérito Sena.

Ainda não se sabe a partir de que jornada será feita a transmissão, já que os jogos do Campeonato Regional de Futebol do primeiro escalão, época 2017/18, iniciaram no sábado passado, 09 de Dezembro, e vão ser transmitidos em tempo real pelo canal greensports.tv, através de internet, como acontece noutras ilhas.

A assinatura do protocolo e a apresentação do projecto acontece neste fim-de-semana, 16 de Dezembro, no Centro Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, se forem conhecidas as condições para que os adeptos tenham acesso aos conteúdos.

No entanto, sabe-se que a transmissão dos jogos vai permitir aos muitos emigrantes acompanhar o Campeonato Regional do primeiro escalão e estar por dentro da prova.

O canal GreenSports está online há dois anos.