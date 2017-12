Deputados do PAICV questionam Governo sobre promessas para Santo Antão

14/12/2017 01:49 - Modificado em 14/12/2017 01:51

Ainda durante o período antes da ordem do dia, o deputado do PAICV por Santo Antão levou uma mensagem para o Governo: “Os santoantonienses pediram-nos para interpelarmos o Governo sobre os grandes compromissos tendo em conta que aprovámos o Orçamento de 2018 e não se vislumbram sinais do cumprimento dessas promessas”. A construção de um aeroporto internacional de médio porte, a segunda fase da construção do porto do Porto Novo, o cais de pesca de Ponta do Sol, um anel rodoviário que tire as populações de Figueiras, Ribeira Alta e Monte Trigo do isolamento, foram algumas das promessas que foram questionadas ao Governo.

A bancada do MpD, por sua vez, demonstrou os ganhos da ilha, como “a estrada de Tarrafal de Monte Trigo que já tem solução, as Câmaras Municipais têm recebido recursos provenientes das diferentes taxas e mediante a assinatura de contratos-programa, há investimentos feitos na requalificação urbana”.

Mas, para os deputados do PAICV, não existem grandes investimentos na ilha.