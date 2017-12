Sal: PJ desmantela quadrilha que se dedicava a assaltar residências

14/12/2017 01:44 - Modificado em 14/12/2017 01:48

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, deteve, entre os dias 11 e 12 de Dezembro, uma quadrilha de cinco indivíduos, do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e 26 anos, acusados da prática, em co-autoria, de uma multiplicidade de crimes contra o património.

Dos crimes, que ocorreram entre Dezembro de 2015 e Setembro de 2017, constam, assaltos a residências, a apartamentos, a quartos de hotéis e as pessoas, mormente aos turistas. O valor dos roubos, entre objetos e dinheiro, rondava os 2500 contos.

Nessa operação, que contou com o apoio da Polícia Nacional, foram recuperados vários objetos, os quais foram entregues aos legítimos proprietários.

Os detidos foram apresentados, na quarta-feira, 13, ao Ministério Público que, por sua vez, os apresentará ao Tribunal.