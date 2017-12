Morre dentro do metro e ninguém repara

14/12/2017

Passageiros achavam que homem estava a dormir.

Um homem teve um ataque cardíaco dentro do metro e acabou por morrer, sem que ninguém reparasse. Os passageiros que seguiam no comboio subterrâneo da cidade do México, pensaram que o homem estaria a dormir e só às 23h00, quando a equipa de fiscalização atravessou o comboio é que verificou que algo não estava bem. Os fiscais foram incapazes de acordar o homem e aperceberam-se que já se encontrava morto.

A equipa de socorro foi chamada ao local e segundo os paramédicos, já estaria sem vida há várias horas. A autópsia revelou que o homem morreu de insuficiência cardíaca. A descoberta abriu a discussão na cidade do México sobre o distanciamento e o isolamento das pessoas. Segundo o jornal Metro, muitos manifestaram a sua indignação, por ninguém ter mostrado preocupação pelo estado do homem.