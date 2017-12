Tomás Delgado demite-se do cargo segundo vice-secretário geral da UNTC-CS

13/12/2017 01:36 - Modificado em 13/12/2017 11:12

Tomás Delgado apresentou a sua demissão do cargo segundo vice-secretário geral da UNTC-CS, isto, depois da reunião do Conselho Nacional da central sindical. Delgado aponta dois acontecimentos da última reunião da central que ocorreu no último fim-de-semana “e alguma incompatibilidade que tem havido com a Secretária-Geral, Joaquina Almeida. Apesar da demissão, garante que vai continuar a fazer parte do Conselho Nacional e do Secretariado da UNTC-CS, isto além das funções de Presidente do “seu” sindicato, Simetec.

Como explica Tomás Delgado, no último encontro saíram algumas deliberações. De entre as deliberações, a questão do assédio moral, “no sentido que a UNTC-CS se desmarca de qualquer prática de assédio no local de trabalho praticado por quem quer que seja, seja um Secretário-Geral, um Conselheiro de qualquer empresa ou serviço no país”.

Para Delgado, “contrariamente a esta deliberação que foi aprovada pelos conselheiros, nas notícias veiculadas, foi dito que descartamos qualquer prática de assédio moral”. O sindicalista avança que o sentido da deliberação foi desvirtuado. E, neste sentido, desmarcar-se “dessa manobra de alterar e dar um sentido diferente”.

Outra questão na base da demissão de Tomás Delgado do cargo de Vice-presidente prende-se com o processo de substituição do Presidente da Mesa, José Luís Freitas Fonseca, falecido recentemente.

“Normalmente tem que se preencher a vacatura. E, segundo os estatutos, a vacatura tem de ser preenchida pelo primeiro suplente. E o que se fez, foi colocar uma das secretárias na mesa da Presidência do Conselho Nacional. Isto, quando a reunião de sábado deveria primeiramente ser dirigida pelo suplente e o processo de eleição de um novo Presidente”. Para Tomas Delgado foi escolhido alguém de forma ilegal para a mesa da assembleia.