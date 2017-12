São Vicente : furtos e assaltos rendem 430 contos

Aos fins-de-semana, os larápios não dão descanso às autoridades policiais. E juntando todas as queixas registadas durante o fim-de-semana, de 08 a 10 deste mês, tiveram um lucro geral dede quatrocentos e trinta contos, apesar de não serem as mesmas pessoas referenciadas nos boletins de ocorrência.

Na sexta-feira foram registadas algumas denúncias, tanto contra pessoas como contra residências, com prejuízos. Como o caso de uma pessoa que foi roubada em Fonte Meio. Os ladrões levaram 50.000$00 em dinheiro, cartões Vinti4, um telemóvel cujo valor não foi precisado e ainda documentos e um cheque pré-datado.

Ainda em Fonte Meio, uma residência foi assaltada. Os meliantes levaram um computador portátil no valor de 25 mil escudos. Em Fernando Pó, os bandidos entraram numa casa e levaram consigo cerca de 570 euros em notas. O mesmo aconteceu noutras duas residências em Bela Vista, com roubos no valor de 102.000$00, resultantes do desaparecimento de dois televisores plasma, além de peças de vestuário, cujo valor não foi comunicado.

No domingo, a preferência dos bandidos foram os roubos a interiores de viaturas, tendo levado ao todo de três viaturas, mais de vinte mil escudos. Sem referir objectos com valores não declarados, como o caso de um rádio que foi levado.

E não poderiam ficar de fora os telemóveis. Com destaque para dois furtos em serviços públicos. Na Enfermaria da Maternidade do Hospital Baptista de Sousa, um telemóvel no valor de 18.000 foi surripiado à dona enquanto esta dava à luz.

Por seu turno, a Brigada Anti-Crime em patrulhamento pelas zonas de Ribeira Bote e Monte, detiveram em flagrante delito um indivíduo na posse de uma caçadeira (arma de fogo) e uma faca.