Dois atropelamentos marcam fim-de-semana rodoviário em São Vicente

13/12/2017 01:23 - Modificado em 13/12/2017 01:23

São acidentes ligeiros, com leves danos materiais e sem prejuízos físicos a pessoas. Oito acidentes rodoviários foram registados pela Esquadra de Trânsito. Em Campinho, por exemplo, a Polícia de Trânsito registou na sexta-feira duas colisões que resultaram apenas num ferido ligeiro e danos leves às viaturas.

Por outro lado, o sábado foi mais agitado com um embate e uma colisão na avenida de Holanda, provocando danos materiais e um ferido grave. Houve ainda um embate na Rua 01, também em Monte Sossego, e um atropelamento na Avenida Cidade Invicta, do qual não temos dados sobre o estado do atropelado.

E, para fechar, no domingo, a Polícia de Trânsito registou dois acidentes, no final do dia, um em Campinho por colisão e com leves danos materiais, e outro atropelamento em Monte Sossego, com danos leves e um ferido ligeiro.

No cômputo geral da operação estrada segura que a Polícia tem levado a cabo nos últimos tempos, foram fiscalizadas neste fim-de-semana, 35 viaturas, registaram-se ainda a apreensão de nove viaturas por devidos motivos, como irregularidades na documentação e ainda a detenção de um indivíduo por condução ilegal.

Foram ainda aplicadas dez coimas no total de 71 mil escudos.