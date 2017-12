Galatasaray de Garry Rodrigues perde, mas segue em frente na Taça da Turquia

13/12/2017 01:14 - Modificado em 13/12/2017 01:14

Após a goleada imposta na primeira mão dos 16 avos de final sobre a equipa do Sivas Beledyespor por 5-0 em casa, a equipa do internacional cabo-verdiano Garry Rodrigues perdeu o jogo da segunda mão disputado esta terça-feira, por 2-1, fora de portas, mas conseguiu o acesso aos oitavos de final da prova.

O líder isolado da Liga Turca trazia uma grande vantagem para este jogo, fruto dos cinco golos conseguidos na primeira mão e as coisas até começaram bem quando Gumus adiantou os forasteiros no marcador e dilatou a vantagem na eliminatória. Mas os homens da casa não baixaram os braços e deram a volta ao marcador chegando ao empate na primeira parte por intermédio de Katanalp e, já com Garry Rodrigues em campo, entrado no início da segunda parte, Aydin fez o resultado final à beira do apito final do árbitro do encontro. Mesmo com a derrota, o Galatasaray, líder isolado do campeonato turco, segue para os oitavos de final da prova.