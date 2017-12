São Vicente : turista ferido num assalto

13/12/2017 01:02 - Modificado em 13/12/2017 01:02

Um turista ficou ferido numa mão na sequência de um assalto , na tarde de ontem, na zona de Rocha Nu, Fonte Felipe . Ao que apurámos dois turistas foram ao Miradouro do Monte Gude, um ponto alto na cidade do Mindelo que é utilizado como miradouro, para ver a cidade de outro ângulo e foram assaltados por grupo de rapazes .Mas devido a pronta reacção do Piquete do BIC foram detidos quatro indivíduos suspeitos de terem assaltado os turistas . Os indivíduos vão ser identificados e depois encaminhados para Ministério Público pata decretar a medida de coação