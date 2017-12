PJ investiga criação de falso perfil de Dom Arlindo Furtado

13/12/2017 00:48 - Modificado em 13/12/2017 00:48

A Diocese de Santiago já apresentou queixa contra a criação de um falso perfil de Dom Arlindo Furtado no Facebook

“Em nenhum momento nem eu nem os serviços da Diocese criaram qualquer perfil respeitante à minha pessoa”, afirmou Dom Arlindo Furtado, citado pelo site da Diocese de Santiago, que repudia o ato que considera de “grave e intolerável”.

A Diocese de Santiago, lê-se no site, “está a incitar esforços junto às autoridades no sentido de identificar e responsabilizar o autor da falsa página do cardeal.

Assim, a Diocese apela aos católicos e pessoas de boa vontade a não aderirem, nem de modo algum a se envolverem em temas de qualquer teor nessa página “monseigneur arlindo gomes furtado” ou mensagem a ela ligada