Oscar Pistotirius ferido após rixa na prisão

12/12/2017 18:17 - Modificado em 12/12/2017 18:17

Ex-atleta paralímpico cumpre 13 anos de prisão por ter assassinado a namorada em 2013

Oscar Pistorius sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um rixa na prisão, onde está a cumprir 13 anos de pena pelo homicídio da namorada Reeva Steenkamp em 2013.

Segundo o jornal francês L’Equipe, na origem da rixa esteve uma discussão motivada pela utilização de um telefone público.

Na sequência de uma “altercação com um outro recluso devido ao uso do telefone público”, Oscar Pistorius sofreu uma “contusão”, adiantou à AFP um porta-voz da prisão.

O incidente, ocorrido no passado dia 6 e já está ser investigado. De acordo com os meios locais, escreve o jornal desportivo, os reclusos, à espera para usar o telefone, perderam a paciência com o ex-atleta paralímpico que estaria a usar o aparelho há já algum tempo.

Recorde-se que, no passado mês de novembro, o tribunal da relação de África do Sul mais do que duplicou a pena de Oscar Pistorius, passando de seis anos para 13 anos.