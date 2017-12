Câmara Municipal do Maio inicia primeira fase da requalificação da Vila da Calheta

A Câmara Municipal do Maio deu início hoje às obras da primeira fase da requalificação urbana e ambiental do segundo centro populacional do Maio, vila da Calheta.

De acordo com a edilidade maiense, nesta primeira fase vão ser investidos cerca de 20 mil contos, montante que vai ser comparticipado pela autarquia local e pelo Governo de Cabo Verde, no quadro do programa de mitigação da seca.

Segundo um documento da edilidade, esta primeira fase das obras contempla arruamentos e trabalhos de conclusão da rede de esgotos, investimentos que têm por finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida na zona e ao mesmo tempo criam novos postos de trabalho.

Ainda no quadro da sua intervenção na vila da Calheta, a edilidade maiense pretende intervir no projecto de requalificação da bacia hidrográfica da ribeira da Calheta, que passa pela rua d’ Frente, cujo projecto está orçado em 50 mil contos e é co-financiado pela Câmara Municipal (14 mil contos) e pelo Fundo do Ambiente (36 mil contos).

A autarquia garante ainda que, brevemente, vai apresentar outros projectos que vão beneficiar a cidade do Porto Inglês, vila do Barreiro e demais localidades da ilha.

Inforpress