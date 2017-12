Previsão do tempo : Visibilidade moderada

12/12/2017 07:21 - Modificado em 12/12/2017 07:21

PREVISÃO ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017 –

Céu parcialmente nublado, passando gradualmente a nublado ao longo do dia

– Visibilidade moderada (6 – 9 km), apresentando-se por vezes má (4 – 5 km) devido a bruma seca

Vento de NE moderado a fresco (20 – 38 km/h), temporariamente muito fresco (39 – 49 km/h), com rajadas ocasionais em sectores das zonas Ocidentais do Arquipélago.

Estado do Mar: – Ondas de NE/N com 1.5 – 2.5 metros de altura, 2.0 – 3.0 metros a Norte do Arquipélago, localmente 1.0 – 2.0 metros em Zonas Costeiras Sul.

Temperaturas Extremas: Mínima: 20/22 ºC, atingindo os 16/18 ºC nas zonas altas; Máxima: 26/28 ºC.

Informação do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica