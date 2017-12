Segundona : Falcões do Norte e Ponta D`Pom vencem e compartilham a liderança

12/12/2017 07:17 - Modificado em 12/12/2017 07:17

As formações do Falcões do Norte e do Ponta D`Pom venceram os respectivos jogos da segunda jornada do Campeonato Regional da Segunda Divisão e, por isso, dividem a liderança com quatro pontos cada.

Após os empates na primeira jornada, as duas equipas que dividem a liderança neste momento do regional, venceram e estão ainda imbatíveis na prova. O Falcões do Norte venceu à tangente a formação do São Pedro por três bolas a duas, enquanto que o “Ponta” venceu o Amarante por duas bolas a uma. As duas equipas dividem o pódio com quatro pontos mas têm a perseguição do Corinthians que venceu o Calhau por três bolas a duas que conseguiu a primeira vitória no campeonato e, por isso, está na perseguição ao duo da frente. Quem está também no encalço do duo é o Amarante que mesmo perdendo nesta segunda jornada tem três pontos, frutos da vitória na primeira ronda.

Encerrada a primeira jornada da prova, o Falcões do Norte e o Ponta de P`Pom lideram com quatro pontos cada, seguidos pelo Corinthians e Amarante com três. Com apenas um ponto, surgem as equipas do Calhau e do São Pedro. Na próxima jornada, a terceira da competição, entram em campo as equipas Falcões do Norte x Corinthians, Ponta d`Pom x Calhau e São Pedro x Amarante.