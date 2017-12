China : Youtuber filma a própria morte em queda de arranha-céus

12/12/2017 07:02 - Modificado em 12/12/2017 07:06

Jovem estava a gravar proeza em prédio de 62 andares quando caiu desamparado.

Um ‘youtuber’ chinês, de 26 anos, filmou a própria morte numa queda de um arranha-céus de 62 andares. As filmagens mostram o jovem a fazer elevações de braços no topo do edifício e a perder a força, caindo desamparado. Wu Yongning estava a fazer elevações no topo do Huayuan International Centre em Changsha, a capital da província de Huan, na China, quando perdeu a força nos braços e caiu.

O jovem era conhecido nas redes sociais por se filmar e fotografar em situações de perigo em prédios e monumentos muito altos. A gravação mostra o momento em que Wu se larga, caindo 14 metros e aterrando numa varanda, onde o corpo foi posteriormente encontrado por uma empregada de limpeza. A câmara foi colocada pelo jovem noutra parte do edifício, de forma a captar a proeza. A namorada de Wu contou ao jornal chinês Beijing News que o ‘youtuber’ estava a preparar-se para pedir permissão aos pais dela para casar, dois dias antes do incidente. O jovem morreu dia 8 de novembro, mas a morte só foi confirmada pelos familiares no dia 8 de dezembro, depois dos fãs começarem a ficar preocupados por não serem partilhados vídeos no Youtube há um mês. As autoridades consideraram a queda um “acidente” e não foi aberta qualquer investigação.