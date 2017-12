Santo Antão Sul: Académica do Porto Novo conquista Torneio de Abertura

11/12/2017 02:04 - Modificado em 11/12/2017 02:04

A “Micá” do Porto Novo arrancou a época desportiva na Região Sul de Santo Antão da melhor forma possível, isto após conquistar no sábado o troféu relativo ao Torneio de Abertura.

Os “Estudantes” entraram em campo frente ao Marítimo já sabendo que a Fiorentina, equipa que também lutava pelo título, tinha aplicado chapa quatro à formação do Sanjoanenses e, por isso, tinham subido para a liderança da prova com 11 pontos, mais um do que a “Micá” que tinha 10. Ora, os comandados de Gunga Fonseca não quiseram colocar em causa a conquista do primeiro troféu da época e venceram os “Verde Rubro” por três bolas sem resposta e, com isso, subiram à liderança isolada da competição e levantaram o primeiro troféu da época desportiva no Porto Novo.

A Académica que se reforçou muito para esta nova temporada parte, assim, como candidato principal à conquista da Supertaça e do Campeonato Regional, mas é de realçar que durante a competição, a Fiorentina deu mostras claras de ser um potencial candidato a ombrear com a “Micá” na luta pelo título de campeão regional, uma competição que a Académica já venceu por sete vezes de forma consecutiva.

Findo o Campeonato de Abertura, as equipas preparam-se agora para o início do Campeonato Regional, mas antes, no sábado, 16, entram em campo a Académica e o Sanjoanenses para a disputa da Supertaça “Filipe D`Pitu”. O Campeonato Regional arranca no dia 22, onde as equipas que vão estar em prova são: Académica PN, Inter PN, Sporting, Sanjoanenses, Fiorentina e Marítimo.