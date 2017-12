Kayserispor de Ryan Mendes empata a uma bola frente ao Besiktas no campeonato turco

11/12/2017 02:03 - Modificado em 11/12/2017 02:03

A contar para a décima quinta jornada, o Kayserispor de Ryan Mendes recebeu no seu reduto, este domingo, a formação do Besiktas e o jogo não foi além de um empate a uma bola.

A equipa do internacional cabo-verdiano adiantou-se no marcador na primeira parte, aos 31 minutos, por intermédio de Umut Bulut mas, ao cair do pano do intervalo, o Besiktas dos portugueses Quaresma e Pepe chegou ao empate com Tosun. O jogo não teve mais golos e, com isso, a equipa de Mendes reparte a quinta posição com o Besiktas, ambos com 27 pontos.

O líder do campeonato turco é, por esta altura, o Galatasaray clube de outro internacional cabo-verdiano, Garry Rodrigues, que soma 32 pontos e venceu nesta jornada, no sábado, o Akhisar Belediye, por 4-2.