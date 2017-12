Escócia: Arranca testículo do ‘ex’ com os dentes

11/12/2017 01:52 - Modificado em 11/12/2017 02:05

Quando a polícia chegou, a mulher estava coberta de sangue na cara.

Nunzia Del Viscio, de 43 anos, foi condenada por arrancar um dos testículos do ex-namorado com os dentes quando este ter negou fazer sexo a três. O caso ocorreu em Edimburgo, na Escócia. As autoridades foram chamadas a casa da mulher e esta admitiu que, antes de retirar o testículo a Marcello Palma, de 44 anos, tinha bebido vodca e drogas na casa de banho de uma discoteca. Quando a polícia chegou, Nunzia tinha a cara e dos dentes cobertos de sangue, conta o jornal britânico Metro. Após a saída, a mulher terá voltado para casa com duas pessoas e terá sido neste momento que ‘amputou’ o namorado após a sua recusa de manter relações sexuais a três. Nunzia foi condenada a pagar 500 libras – cerca de 570 euros – ao namorado e ainda ficou obrigada a permanecer em casa todos os dias entre as 22 horas e as 6 horas da manhã durante seis meses. Marcello foi operado e o testículo recolocado através de 15 pontos.

