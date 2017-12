Polícia lança gás contra manifestantes em frente à embaixada dos EUA no Líbano

11/12/2017 01:50 - Modificado em 11/12/2017 01:50

A polícia libanesa lançou, este domingo, gás lacrimogéneo contra os manifestantes que protestavam em frente à embaixada dos Estados Unidos, em Beirute, contra a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

De acordo com a agência noticiosa Efe, elementos da Proteção Civil usaram também canhões de água para dispersar os manifestantes, que estavam a mandar garrafas e a incendiar pneus e caixotes do lixo na área de Aukar, junto à sede da embaixada norte-americana.

Meios de comunicação locais citados pela Efe, dão conta da existência de feridos entre os manifestantes, que empunhavam bandeiras palestinianas e entoavam palavras de ordem contra Israel e Donald Trump.

Como medida de prevenção para o protesto hoje realizado, as forças de segurança já haviam encerrado as ruas circundantes à embaixada dos Estados Unidos em Beirute, fazendo com que os manifestantes se concentrassem a mais de um quilómetro de distância.