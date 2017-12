As meias de Rihanna que custam mais de 1000 euros

11/12/2017 01:53 - Modificado em 11/12/2017 01:53

A cantora partilhou mais um dos seus looks arrojados com os fãs nas redes sociais.

No que diz respeito às novas tendências, Rihanna está sempre muito atenta. A cantora nunca escondeu o seu gosto pela moda e na conjugação de peças pouco prováveis e de certa forma extravagantes.

Ainda esta semana, a estrela deu que falar com uma fotografia que partilhou na sua página de Instagram com um look bastante arrojada. O grande destaque foram mesmo as meias da Gucci, conjugadas com uns sapatos abertos.

Conforme avança a imprensa internacional, só o par de meias custa qualquer coisa como 1300 dólares, aproximadamente, 1100 euros. O preço elevado do acessório deve-se ao facto de ter diamantes Swarovski incrustados.

Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri) a Dez 6, 2017 às 8:20 PST