Brasil: Três jovens encontrados mortos em casa

11/12/2017 01:45 - Modificado em 11/12/2017 01:45

Três jovens foram encontrados mortos dentro de casa em Anápolis, Brasil. A polícia cívil confirmou que os corpos foram enconrados com marcas de tiros, segundo avança o site G1. “Foi uma típica execução. Vários disparos de arma de fogo e os corpos foram encontrados nos locais onde foram alvejados. Os vizinhos ouviram os tiros de madrugada e acharam que era a Polícia Militar. No entanto, um irmão dos rapazes foi até à casa para chamar um deles para trabalhar quando, às 5h00, encontrou os corpos”, explicou o delegado Vander Coelho, responsável pelo caso, ao site G1. A polícia avançou ainda que esta terça-feira foi roubado um carro que foi agora encontrado na garagem das vítimas. “Ainda vai ser verificado se há vinculação do crime de roubo com a situação dos homicidios”, disse Coelho.

cmjornal.pt