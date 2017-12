PGR adia audição do advogado Amadeu Oliveira

11/12/2017 01:38 - Modificado em 11/12/2017 01:38

A Procuradoria-Geral da República adiou, sem nova data marcada, a audição do advogado Amadeu Oliveira, que deveria ter acontecido na sexta-feira passada. O referido advogado tinha sido notificado para ser ouvido na PGR na qualidade de denunciante em relação as declarações proferidas na conferência de imprensa realizada em São Vicente onde o advogado terá acusado os Juízes da Secção Crime do Supremo Tribunal, Dr. Benfeito Mosso Ramos, Dra. Fátima Coronel e Dra. Sara Boal de terem cometido graves crimes contra a Justiça e terá afirmado que o Juiz Dr. Ary Santos terá cometido vários crimes de denegação de justiça e prevaricação de magistrado quando ele se encontrava colocado na Comarca do SAL.

O advogado apresentou-se na PGR, mas foi notificado que a “ diligência foi adiada para uma nova data a ser indicada posteriormente”