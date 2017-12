São Vicente : Candidatos ao título não dão hipóteses na primeira jornada

O Campeonato Regional de Futebol de São Vicente iniciou este fim-de-semana, e todos os potenciais candidatos ao título não deram hipóteses e venceram os seus adversários nesta primeira jornada.

O CS Mindelense foi o primeiro a entrar em campo no sábado e perante os actuais campeões da segundona, o Grémio Sportivo Castilho, venceu pela margem mínima de 1-2, num jogo em que o Castilho deu muito bem conta de si e criou muitas dificuldades à equipa da “Rua de Praia”, actual tricampeão regional. O Castilho adiantou-se no marcador logo a abrir a partida por intermédio de Maru, mas o Mindelense respondeu ainda na primeira parte com Larry, jogador que viria a ser decisivo na partida, ao apontar na segunda parte o golo da vitória do Mindelense que, apesar do susto, venceu e arranca da melhor forma a defesa do título. No segundo jogo do sábado, a Académica não deu hipóteses ao Ribeira Bote e venceu por duas bolas sem resposta, com os golos da partida a serem apontados por Gil logo a abrir o encontro e Anjo que saiu do banco dos suplentes na segunda parte para carimbar o resultado final.

Nos jogos disputados no domingo, o Derby venceu o Farense de Fonte Filipe por 2-0. Os derbianos construíram o resultado do jogo ainda na primeira parte com os golos a terem os carimbos do médio centro Makalélé e do avançado Toy. O Derby geriu o resultado até ao final da partida e também arranca da melhor forma possível o Campeonato Regional. A fechar, o Batuque, outro candidato ao título, venceu a formação do Salamansa por uma bola sem resposta. O único golo do jogo e para a formação do Batuque, surgiu de uma infelicidade do jogador Xixone do Salamansa que, num lance aparatoso, introduziu a bola dentro da sua própria baliza.

Com estes resultados, a Académica, o Derby, o Mindelense e o Batuque, compartilham a liderança do regional ao fim da primeira jornada, enquanto que o Salamansa, o Castilho, o Ribeira Bote e o Farense não pontuaram.