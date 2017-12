Uni-Mindelo distingue Dom Arlindo Furtado com título de honoris causa

8/12/2017 12:39 - Modificado em 8/12/2017 12:39

Neste fim-de-semana, sábado, a Universidade do Mindelo, distingue o Bispo da Diocese de Santiago, Dom Arlindo Furtado, que também foi o primeiro bispo da diocese do Mindelo, com o título de doutoramento honoris causa.

A escolha foi tomada por unanimidade pelo conselho diretivo universitário. “Pensamos que é um momento de grande significado, uma vez que o cardeal tem um percurso de vida que enobrece a nação e todos os cabo-verdianos”, como justifica a escolha o Reitor Albertino Graça. E enaltece neste percurso a escolha de Dom Arlindo como primeiro Cardeal de Cabo Verde.

Escolha para cardeal por parte do Papa que muitos ficaram admirados, como sublinha Graça, pela pequenez do país. “Isto é uma coisa extraordinária e leva muita gente a querer saber mais sobre este país. Creio que são muitos os motivemos para atendermos para um percurso desta natura e atribuir este grau honorifico”.

Para Dom Arlindo foi uma supressa, e com agradecimento que recebe a distinção. “Acharam por bem no meio de tantas possibilidades escolher a minha pessoa para receber essa homenagem e eu fico muito surpreso e se tiveram motivos para tal eu agradeço esse olhar de benevolência e aceito isso não como propriamente a minha pessoa, mas em nome da igreja”.

E na sua visão esta distinção demostra que universidade reconhece que a igreja é útil na sociedade, e que pode ser um instrumento para estimular a sociedade a orientar num bom caminho.

Dom Arlindo Furtado recebe o premio neste sábado, 9 dezembro, isto também, no âmbito das comemorações do 15º aniversário da Universidade.