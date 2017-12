Portugal: homem viola três mulheres no mesmo dia

8/12/2017 03:24 - Modificado em 8/12/2017 03:24

O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou, esta quinta-feira, a seis anos e oito meses de prisão um homem que, em abril, violou no mesmo dia três mulheres, em Valongo, no distrito do Porto.

O arguido, de 30 anos, condenado pelos crimes de violação, coação sexual, detenção de arma proibida e furto, terá ainda de indemnizar uma das vítimas em 5.000 euros por danos não patrimoniais.

O coletivo de juízes deu como provado que, a 16 de abril, no Dia de Páscoa, o homem violou as mulheres, com idades entre os 46 e 55 anos, junto a um supermercado e a uma estação de comboios, em Valongo, sob a ameaça de uma navalha de ponta e mola e de que as matava se pedissem ajuda.

A uma das mulheres, o violador furtou a carteira e o almoço que esta tinha ido comprar.

“Agiu de forma livre e consciente”, referiu a magistrada, sublinhando que as vítimas ficaram com pequenas escoriações devido ao uso da navalha.

Além disso, adiantou, as vítimas ficaram traumatizadas, vivendo ainda hoje apavoradas.