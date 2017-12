“BeasTrumentals” com Master Beatz

“BeasTrumentals” é o recente trabalho do combinado de produtores de instrumentais, Master BeatZ. Como explica Rossini, elemento do grupo, o trabalho é um “beat tape” composto sete instrumentais, num projeto trabalhado no seu todo por Master Beatz com a colaboração de Acapela Pro em uma das faixas”.

São vários instrumentais no seu todo, rap, onde o grupo demostra o seu estilo e o que tem feito nos últimos tempos. Como explica Rossini são vários instrumentais cada com o seu estilo.

“É que nós fazemos, produzir instrumentais, e gostamos do trabalho final. É interessante trabalhar em equipa cada um pode contribuir com uma ideia e assim as coisas ficam melhor”, como demostra Rossini, o processo de produção.

Os instrumentais, como avança, já estão nas plataformas digitais.

“Temos recebido um excelente feedback por parte de artistas e do público em geral o que nos dão maior vontade e motivação para continuar a fazer o nosso trabalho”. E sublinha Rossini que após a apresentação do tabalho foram feitos algumas requisições de instrumentais que “os deixa bastante felizes.

E projetos para breve avança que tem em mente lançar o segundo single, do álbum UnderWorld Thoughts, Master Beatz – MMD (2500 d.C), com partipação de Digra & Raf.